На Рівненщині поліцейські зупинили автомобіль, який перевозив півтори тонни вибухівки

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31-річний водій вантажівки, житель Сарненського району, порушив правила перевезення вибухових речовин

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Молодаво Дубенського району патрульні поліцейські зупинили вантажівку, обладнану попереджувальним знаком про перевезення небезпечного вантажу. Технічний стан автомобіля за зовнішніми ознаками викликав у правоохоронців підозру.

Слідчо–оперативна група спільно із працівниками вибухотехнічного комплексу ГУНП в Рівненській області оглянули автомобіль та встановили, що у кузові в картонних коробках знаходилось півтори тонни вибухівки марки «Прима Ера 3». Виготовлена вона на Павлоградському хімічному заводі, а перевозилась із Сарненщини на Івано-Франківщину.

Поліція з’ясувала, що 31-річний водій вантажівки, житель Сарненського району, порушив правила перевезення вибухових речовин, занизивши масу вантажу у транспортній накладній майже на тонну. Крім того, не було забезпечено відповідного супроводу, який теж був зазначений у накладній.

Відомості за фактом порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 267 Кримінального кодексу України. Автомобіль доставили у безпечне місце, де забезпечується цілодобова охорона.