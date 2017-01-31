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    На Рівненщині поліцейські зупинили автомобіль, який перевозив півтори тонни вибухівки

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    31-річний водій вантажівки, житель Сарненського району, порушив правила перевезення вибухових речовин

    На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Молодаво Дубенського району патрульні поліцейські зупинили вантажівку, обладнану попереджувальним знаком про перевезення небезпечного вантажу. Технічний стан автомобіля за зовнішніми ознаками викликав у правоохоронців підозру.

    Слідчо–оперативна група спільно із працівниками вибухотехнічного комплексу ГУНП в Рівненській області оглянули автомобіль та встановили, що у кузові в картонних коробках знаходилось півтори тонни вибухівки марки «Прима Ера 3». Виготовлена вона на Павлоградському хімічному заводі, а перевозилась із Сарненщини на Івано-Франківщину.

    Поліція з’ясувала, що 31-річний водій вантажівки, житель Сарненського району, порушив правила перевезення вибухових речовин, занизивши масу вантажу у транспортній накладній майже на тонну. Крім того, не було забезпечено відповідного супроводу, який теж був зазначений у накладній.

    Відомості за фактом порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 267 Кримінального кодексу України. Автомобіль доставили у безпечне місце, де забезпечується цілодобова охорона.

    НА РІВНЕНЩИНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗУПИНИЛИ АВТОМОБІЛЬ, ЯКИЙ ПЕРЕВОЗИВ ПІВТОРИ ТОННИ ВИБУХІВКИ (ФОТО)
    31.01.2017 15:01
      

    Учора, 30 січня, близько 17 години на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Молодаво Дубенського району патрульні поліцейські зупинили вантажівку, обладнану попереджувальним знаком про перевезення небезпечного вантажу. Технічний стан автомобіля за зовнішніми ознаками викликав у правоохоронців підозру.

    Слідчо–оперативна група спільно із працівниками вибухотехнічногокомплексу ГУНП в Рівненській області оглянули автомобіль та встановили, що у кузові в картонних коробках знаходилось півтори тонни вибухівки марки «Прима Ера 3». Виготовлена вона на Павлоградському хімічному заводі, а перевозилась із Сарненщини на Івано-Франківщину.

    Поліція з’ясувала, що 31-річний водій вантажівки, житель Сарненськогорайону, порушив правила перевезення вибухових  речовин, занизивши масу вантажу у транспортній накладній майже на тонну. Крім того, не було забезпечено відповідного супроводу, який теж був зазначений у накладній.

    Відомості за фактом порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріаламислідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 267 Кримінального кодексу України. Автомобіль доставили у безпечне місце, де забезпечується цілодобова охорона.
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