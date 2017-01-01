На Рівненщині поліцейські вилучили понад 30 кілограмів бурштину

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Фото: відділу комунікації поліції Рівненської області Правоохоронці виявили каміння, схоже на бурштин.

Відкрито два кримінальні провадження

Поліцейські вилучили понад 30 кілограмів бурштину на Рівненщині. По це йдеться у повідомлені відділу комунікації поліції Рівненської області, передає «Главком».

«Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Сарненського відділу спільно з працівниками СБУ на стаціонарному посту патрульної поліції міста Сарни зупинили автомобіль «Audi-А6» під керуванням 25-річного місцевого жителя. Під час огляду транспортного засобу в багажнику легковика правоохоронці виявили каміння, схоже на бурштин вагою близько 30 кілограм», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час відпрацювання Дубровицького району працівники оперативного штабу виявили два пакунки з «сонячним» камінням, загальною вагою близько одного кілограму.

За обома фактами придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють походження бурштину та зв’язки зловмисників.