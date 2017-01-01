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    На Рівненщині поліцейські вилучили понад 30 кілограмів бурштину

    • Сьогодні, 15:30
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    <span>Правоохоронці виявили каміння, схоже на бурштин.&nbsp;</span>
    Фото: відділу комунікації поліції Рівненської області
    Правоохоронці виявили каміння, схоже на бурштин. 

    Відкрито два кримінальні провадження

    Поліцейські вилучили понад 30 кілограмів бурштину на Рівненщині. По це йдеться у повідомлені відділу комунікації поліції Рівненської області, передає «Главком».

     «Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Сарненського відділу спільно з працівниками СБУ на стаціонарному посту патрульної поліції міста Сарни зупинили автомобіль «Audi-А6» під керуванням 25-річного місцевого жителя. Під час огляду транспортного засобу в багажнику легковика правоохоронці виявили каміння, схоже на бурштин вагою близько 30 кілограм», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, під час відпрацювання Дубровицького району працівники оперативного штабу виявили два пакунки з «сонячним» камінням, загальною вагою близько одного кілограму.

    За обома фактами придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 198 Кримінального кодексу України.

    Поліцейські встановлюють походження бурштину та  зв’язки зловмисників.

    Національна поліція України СБУ бурштин злочинність автомобіль
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