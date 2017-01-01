На Рівненщині СБУ затримала журналістів телеканалу ZIK

Неподалік смт Оржів журналісти знімали програму «Стежками війни»

Телеканал ZIK повідомляє про затримання знімальної групи програми «Стежками війни» у Рівненській області, неподалік смт. Оржів. Журналістів начебто затримано з адміністративне порушення. Управління СБУ в Рівненській області підтверджує з посиланням на поліцію затримання знімальної групи. Нацполіція Рівненщини заявляє, що не має інформації про затримання журналістів.

Про це канал повідомив у своєму Facebook.

За інформацією телеканалу, автор та ведучий програми Андрій Стельмах перебував на Рівненщині у відрядженні із редакційним завданням.

«Затримання ж відбулося співробітниками Служба безпеки України за надуманим приводом – проникнення на територію режимного об’єкту у цій місцевості. Погрожують обшуками й арештом знімальної групи. Наразі обидві сторони чекають слідчо-оперативну групу для проведення обшуку журналістів»,- повідомляє канал.

«Детектор медіа» зателефонував речниці СБУ Олені Гітлянській. Вона перебуває на лікарняному і не має інформації щодо інциденту. Водночас вона висловила сумнів, що за адміністративне порушення журналістів затримали співробітники СБУ.

Як повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Рівненській області, журналістів каналу ZIK затримали співробітники поліції Рівненщини.

«Конкретної інформації я вам дати не можу. У нас є інформація, яку нам повідомила поліція, що затримали журналістів за адмінпорушення. При цьому вони не уточнювали, який саме канал. Що саме відбулося, ми наразі не знаємо, зараз відпрацьовує на місці наряд поліції», - сказав черговий Управління.

Водночас прес-служба Головного управління Нацполіції в Рівненській області заявила «Детектору медіа», що у поліції немає інформації щодо затримання знімальної групи ZIK.

«Сьогодні, 24 квітня, близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про перешкоджання професійній журналістській діяльності журналістів телеканалу ZIK. Наразі на місце виїхала група реагування Патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Іншими словами, розбираються, що там трапилось», - повідомили у прес-службі Нацполіції Рівненщини.