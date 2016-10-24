На Рівненщині селянин вистрелив у лице товаришу під час обіду

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Факт вбивства під час полювання зафіксовано в Дубровицькому районі

У Рівненській області під час полювання селянин застрелив товариша. У відділі комунікації поліції Рівненщини розповіли, що полювання на качок четверо мешканців села Сварицевичі розпочали ще зранку. Через деякий час вони вирішили поїсти, де не обійшлося без алкоголю. Що потім трапилося між 25-ти та 30-річними односельчанами - невідомо, та молодший схопив мисливську гладкоствольну рушницю і вистрілив з неї просто в обличчя свого товариша.

Зрозумівши, що трапилося, пораненого чоловіка товариші самотужки повезли до місцевої дільничної амбулаторії. Утім фельдшер лише констатував смерть селянина. Відповідно до лікарського свідоцтва, його смерть настала унаслідок множинного перелому черепа, лицевих кісток з руйнуванням стовбуру головного мозку.

Про подію медики одразу повідомили до поліції. На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група Дубровицього відділення поліції, слідчого управління та експерти Рівненського НДЕКЦ.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років.

За результатами огляду експертами-балістами науково-дослідного експертно-криміналістичного Центру двох мисливських рушниць, стало відомо, що зброя не зареєстрована у встановленому законодавством порядку, а номери знищені. Її вилучили та направили на експертизу.

Джерело: zik.ua