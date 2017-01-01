На Рівненщині сімейна сварка для жінки закінчилась реанімацією

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54-річний чоловік зізнався у побитті дружини

У Рівненській області сімейна сварка завершилася госпіталізацією дружини, яка постраждала від побоїв чоловіка, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Конфлікт між подружжям виник ще 29 квітня: вечеряючи удвох, господарі розпили пляшку горілки, і у них зав'язалася суперечка. Жінка, щоб довести свою правоту, вдарила чоловіка кулаком в око, а той відповів їй аналогічним ударом. Після цього він ще раз вдарив її рукою в область тім'яної області голови. На цьому конфлікт було вичерпано.

У поліції зазначають, що протягом наступних днів подружжя продовжувало вживати алкоголь, і незважаючи на те, що стан жінки погіршувався, до медиків вона не зверталася. До лікарні вона потрапила, але вже непритомною - привезли родичі. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішньо-мозкову гематому і набряк мозку.

Поліцейським 54-річний чоловік зізнався у побитті дружини. За фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу.