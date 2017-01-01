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    На Рівненщині сімейна сварка для жінки закінчилась реанімацією

    • Сьогодні, 18:50
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    54-річний чоловік зізнався у побитті дружини

    У Рівненській області сімейна сварка завершилася госпіталізацією дружини, яка постраждала від побоїв чоловіка, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

    Конфлікт між подружжям виник ще 29 квітня: вечеряючи удвох, господарі розпили пляшку горілки, і у них зав'язалася суперечка. Жінка, щоб довести свою правоту, вдарила чоловіка кулаком в око, а той відповів їй аналогічним ударом. Після цього він ще раз вдарив її рукою в область тім'яної області голови. На цьому конфлікт було вичерпано.

    У поліції зазначають, що протягом наступних днів подружжя продовжувало вживати алкоголь, і незважаючи на те, що стан жінки погіршувався, до медиків вона не зверталася. До лікарні вона потрапила, але вже непритомною - привезли родичі. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішньо-мозкову гематому і набряк мозку.

    Поліцейським 54-річний чоловік зізнався у побитті дружини. За фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу.

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    На Рівненщині сімейна сварка для жінки закінчилась реанімацією
    На Рівненщині сімейна сварка для жінки закінчилась реанімацією
    На Рівненщині сімейна сварка для жінки закінчилась реанімацією
    На Рівненщині сімейна сварка для жінки закінчилась реанімацією

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