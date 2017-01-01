На Рівненщині тюремщик попався на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання працівника колонії на хабарі

Працівник колонії систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу їм мобільних телефонів та інших предметів

Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою пенітенціарної служби затримала на хабарі працівника однієї з виправних установ Рівненщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Упродовж тривалого часу зловмисник систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу їм мобільних телефонів та інших предметів, заборонених на території колонії. Цінник «передачі» коливався від однієї до двох тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання однієї тисячі гривень хабара за передачу засудженим трьох мобільних телефонів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.