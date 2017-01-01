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    На Рівненщині тюремщик попався на хабарі

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    Затримання працівника колонії на хабарі
    Затримання працівника колонії на хабарі

    Працівник колонії систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу їм мобільних телефонів та інших предметів

    Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою пенітенціарної служби затримала на хабарі працівника однієї з виправних установ Рівненщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Упродовж тривалого часу зловмисник систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу їм мобільних телефонів та інших предметів, заборонених на території колонії. Цінник «передачі» коливався від однієї до двох тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

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    На Рівненщині тюремщик попався на хабарі
    На Рівненщині тюремщик попався на хабарі
    На Рівненщині тюремщик попався на хабарі

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

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