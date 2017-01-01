На Рівненщині внаслідок сутички поранено двох селян, - поліція

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Правоохоронці порушили два кримінальні провадження

Поранення з мисливської рушниці отримали сьогодні двоє селян у с.Старе Село Рокитнівського району. Як розповіли кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, за попередньою даними, конфлікт трапився між місцевими та жителями села Березне.

«Перша сутичка між селянами відбувлася ще в п’ятницю, сьогодні до Старого Села приїхали чоловіки з Березного для з’ясування стосунків. У результаті — двоє осіб отримали вогнепальне поранення з мисливської рушниці», — повідомили в поліції.

Потерпілих госпіталізували до Рокитнівськоі центральноі районної лікарні. Стан потерпілих не викликає побоювань.

Правоохоронці порушили два кримінальні провадження. Подробиці обіцяють повідомити завтра.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Лозовий повідомив, що в Рівненській області в Старому Селі Рокитнівського району сталася стрілянина між місцевими копачами бурштину і приїжджими, які оголосили, що вони тепер «криша».