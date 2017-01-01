На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему

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Спецоперація на Рівненщині

Директори лісгоспів носили керівництву хабарі, аби їх не перевіряли

На Рівненщині накрили 10 учасників корупційної схеми в лісовому господарстві. Серед затриманих в. о. начальника і екс-керівника Управління лісового та мисливського господарства Рівненської області, а також вісім директорів лісгоспів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Фейсбуці.

«Щоб спокійно працювати «по закону», директори лісгоспів заносили керівництву десятки тисяч євро. А ті, в свою чергу, домовлялися з контролюючими службами про позитивний результат перевірок. 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів привезли директори лісгоспів керівництву управління. Зазначену суму повинні були передати перевіряючим з Держлісагентства за приховування виявлених порушень», - зазначив Аваков.

За словами міністра, 5 березня в так званій «лісовій справі» затримали 10 осіб.





«Коррупція в класичному вигляді, якісно задокументовані і ті, хто брав, і ті, хто давав», - написав він.





Нагадаємо, раніше Верховна Рада в п'ять разів підвищила штрафи за підпал і забруднення лісу в Україні.

Крім того, міністр Остап Семерак зобов’язав природно-заповідні установи взяти під додаткову охорону місця знаходження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.