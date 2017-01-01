  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему

    • Сьогодні, 16:56
    • Розсилка
    Спецоперація на Рівненщині
    Спецоперація на Рівненщині

    Директори лісгоспів носили керівництву хабарі, аби їх не перевіряли

    На Рівненщині накрили 10 учасників корупційної схеми в лісовому господарстві. Серед затриманих в. о. начальника і екс-керівника Управління лісового та мисливського господарства Рівненської області, а також вісім директорів лісгоспів.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Фейсбуці.

    «Щоб спокійно працювати «по закону», директори лісгоспів заносили керівництву десятки тисяч євро. А ті, в свою чергу, домовлялися з контролюючими службами про позитивний результат перевірок. 15 тисяч євро та 5 тисяч доларів привезли директори лісгоспів керівництву управління. Зазначену суму повинні були передати перевіряючим з Держлісагентства за приховування виявлених порушень», - зазначив Аваков.

    За словами міністра, 5 березня в так званій «лісовій справі» затримали 10 осіб.

    Читайте також


    «Коррупція в класичному вигляді, якісно задокументовані і ті, хто брав, і ті, хто давав», - написав він.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему
    На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему
    На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему
    На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему
    На Рівненщині затримали 10 керівників лісгоспів за спільну корупційну схему


    Нагадаємо, раніше Верховна Рада в п'ять разів підвищила штрафи за підпал і забруднення лісу в Україні.

    Крім того, міністр Остап Семерак зобов’язав природно-заповідні установи взяти під додаткову охорону місця знаходження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. 

    Читайте також
    Держлісагентство вирубування лісу Арсен Аваков корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ