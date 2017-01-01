На Різдво обіцяють мороз та заметілі

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У суботу хмарно, сніг, на дорогах подекуди ожеледь

У суботу, 7 січня, в Києві хмарно, сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, заметілі. Температура повітря вночі й удень -15...-17 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -18...-23 градуси, удень -14...-19 градусів. У Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі -20...-25 градусів, удень -18...-23 градуси.

На півночі України хмарно, сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, заметілі. Температура повітря вночі -14...-19 градусів, удень -14...-19 градусів.

У центрі України хмарно, сильний сніг, на дорогах подекуди ожеледь, вітер північно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, заметілі. Температура повітря вночі -12...-19 градусів, удень -10...-17 градусів; у Дніпропетровській області вночі й удень -5...-10 градусів.

На сході України хмарно, уночі мокрий сніг з дощем, удень подекуди невеликі опади, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледь, вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси; у Харківській області вночі й удень -3...-10 градусів.

На півдні України хмарно, в Одеській і Миколаївській областях сильний сніг, у Херсонській області помірний мокрий сніг, у Запорізькій області подекуди невеликі опади, на дорогах ожеледь, вітер південно-східний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с, заметілі.

Температура повітря в Одеській і Миколаївській областях уночі -13...-18 градусів, удень -11...-16 градусів; у Херсонській області вночі -6...-11 градусів, удень -4...-9 градусів; у Запорізькій області вночі й удень -3...+2 градуси.

У Криму хмарно, уночі без істотних опадів, удень подекуди невеликі опади, на дорогах подекуди ожеледь, вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-3 градуси. У Ялті вночі без істотних опадів, удень подекуди невеликі опади. Температура вночі +2...+4 градуси, удень +2...+4 градуси.

Джерело: Українські новини