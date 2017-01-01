На Різдво спостерігачі ОБСЄ нарахували 80 пострілів у Ясинуватій
- Вчора, 19:11
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В Авдіївці місія ОБСЄ чула два вибухи
7 січня у підконтрольному бойовикам «ДНР» місті Ясинувата спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ чули майже 80 пострілів та один вибух невизначеного походження. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
«Перебуваючи 7 січня в підконтрольному «ДНР» м. Ясинувата (
Також зазначається, що у підконтрольному Україні місті Авдіївка (
Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 6 січня 170 вибухів у Донецькій області й 7 – у Луганській.
Джерело: УНН