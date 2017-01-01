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    На Різдво спостерігачі ОБСЄ нарахували 80 пострілів у Ясинуватій

    • Вчора, 19:11
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    СММ ОБСЄ на Донбасі
    СММ ОБСЄ на Донбасі

    В Авдіївці місія ОБСЄ чула два вибухи

    7 січня у підконтрольному бойовикам «ДНР» місті Ясинувата спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ чули майже 80 пострілів та один вибух невизначеного походження. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

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    «Перебуваючи 7 січня в підконтрольному «ДНР» м. Ясинувата (16 км на північний схід від Донецька), команда Місії чула вибух невизначеного походження і три постріли зі стрілецької зброї за 3–5 км на південний захід. Пізніше, із позиції приблизно на 1,5 км західніше, спостерігачі чули 74 постріли та дві черги зі стрілецької зброї», - йдеться у звіті.

    Також зазначається, що у підконтрольному Україні місті Авдіївка (17 км на північ від Донецька) 7 січня СММ чула два вибухи невизначеного походження за 2–3 км на південний схід.

    Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 6 січня 170 вибухів у Донецькій області й 7 – у Луганській.

    Джерело: УНН

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