На Різдво в Україні обіцяють -20

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З 6 січня почне йти сніг на півночі, заході і в південній частині України, а також у Києві

На сході очікується мороз, у Донецьку підсипає сніжок, в столиці туман і холод. На заході очікується по-весняному сонячна погода і 5–7 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Весь тиждень погода буде практично незмінною, з опадами і туманами. Переважатиме відносно тепла погода, лише вночі ближче до Карпат і на сході трохи поморозить.

Але на Святвечір, з 6 січня, в Україні може увірватися арктична повітряна маса. А це означає, що 6-7 січня почнуться морози, від помірних до сильних. Температура повітря знизиться до -12...-18 градусів, а до 8-9 січня стовпчик термометра може опуститися і до -20.

З 6 січня почне йти сніг на півночі, заході та в південній частині України, а також у Києві.

«Це попередній прогноз, який ще буде уточнюватися, але колядникам і мандрівникам варто взяти його до уваги», – пише синоптик.