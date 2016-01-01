На російську чиновницю завели справу у зв’язку зі смертельним «Боярышником»

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ТАСС Косметичний лосьйон, що забрав 77 життів

Жінку звинувачують у халатності, що призвела до масового отруєння людей

Заступник міністра майнових відносин Іркутської області Євгенія Нефедова стала фігуранткою справи про халатність в рамках розслідування масової загибелі місцевих жителів від отруєння «Боярышником» (глодом). Про це повідомляє «Интерфакс».

В листопаді 2016 року підлеглі передали Нефедовій справу, в якій говорилося про реалізацію алкогольної продукції в торговому павільйоні. «У цій ситуації вона мала повноваження і всі підстави звернутися до суду з позовом про розірвання договору та звільнення земельної ділянки від павільйону. Однак замість цього Нефедова підписала лише чергове попередження», – повідомляє видання.

Це призвело до того, що павільйон продовжив працювати, а в грудні поточного року в ньому продавалася спиртовмісна рідина «Боярышник» (глод), що стала причиною масової загибелі людей.

Нагадаємо, від отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську померли 77 осіб. У лікарнях залишаються 16 отруєних. Всього до теперішнього часу у справі про масові отруєння в Іркутську затримані 23 людини, в тому числі заступник керівника регіонального Росспоживнагляду Михайло Лужний.

У регіоні запроваджено режим НС, заборонено продаж нехарчової спиртовмісткої продукції. Заборона діятиме до закінчення перевірок торговельних точок на предмет наявності у продажу засобу «Боярышник» і аналогічних продуктів. За фактом НП порушено кримінальну справу, вже затримано 23 людей.

Масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. Постраждалі у віці 25-50 років стали надходити в медустанови з вечора 17 грудня. За попередніми даними, всі вони вживали спиртовмісну рідину – парфумерне косметичний засіб «Концентрат для ванн «Боярышник»» МОЗ регіону повідомило, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, який містився в концентраті, хоча на упаковці в складі значився етиловий спирт.