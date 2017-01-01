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    На сайті президента з'явилася петиція про скасування заборони «ВКонтакте»

    • Сьогодні, 14:54
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    Текст петиції написано російською мовою

    Президента Петра Порошенка закликали скасувати блокування інтернет-ресурсу «ВКонтакте». Відповідну петицію зареєстровано на сайті Адміністрації президента.

    Показово, що текст петиції написаний російською мовою.

    «Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів», – йдеться в тексті петиції.

    Крім того, автор зауважив, що стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті – це обов’язок СБУ.

    «Таке рішення Адміністрації президента має низку негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті – це обов’язок СБУ або кіберпідрозділів (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі має позначатися на звичайних людях?!» – ідеться в тексті.

    Автор петиції – Ткаченко Анатолій Анатолійович.

    Петицію було зареєстровано 16 травня і станом на 14:55 вона набрала 354 підписи із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.

    fr_02
    СБУ
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