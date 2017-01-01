На сайті президента з'явилася петиція про скасування заборони «ВКонтакте»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Текст петиції написано російською мовою

Президента Петра Порошенка закликали скасувати блокування інтернет-ресурсу «ВКонтакте». Відповідну петицію зареєстровано на сайті Адміністрації президента.

Показово, що текст петиції написаний російською мовою.

«Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів», – йдеться в тексті петиції.

Крім того, автор зауважив, що стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті – це обов’язок СБУ.

«Таке рішення Адміністрації президента має низку негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті – це обов’язок СБУ або кіберпідрозділів (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі має позначатися на звичайних людях?!» – ідеться в тексті.

Автор петиції – Ткаченко Анатолій Анатолійович.

Петицію було зареєстровано 16 травня і станом на 14:55 вона набрала 354 підписи із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.