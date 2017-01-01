На середу синоптики обіцяють весняне тепло

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Весняне тепло

Подекуди температура повітря вдень прогріється до +15 градусів

У середу, 29 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +12...+14 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері дощ, місцями із грозою, вітер західний, 5-10 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +14...+20 градусів. У Карпатах без опадів, тільки ввечері дощ, місцями із грозою, температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +10...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області ввечері дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +9...+16 градусів. У Сумській області температура вночі +2...-3 градуси, удень +7...+12 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +9...+15 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +7...+12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +10...+16 градусів, в Одеській і Миколаївській областях місцями +17...+19 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +10...+15 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.

Джерело: Українські новини