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    На шахті, де стався вибух, піднято на поверхню всіх гірників

    • Сьогодні, 16:25
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    <span>Працівники гірничорятувальної служби, які працюють на шахті&nbsp;&laquo;Степова&raquo;</span>
    Працівники гірничорятувальної служби, які працюють на шахті «Степова»

    До рятувальних робіт на шахті залучено 50 осіб

    Станом на 15:30, всіх гірників, які працювали на шахті № 10 «Степова» ВАТ «ЛьвівВугілля» в момент вибуху, піднято на поверхню. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Як відомо, на шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 гірників з травмами піднято на поверхню.

    «Станом на 15:30 всіх гірників піднято на поверхню», - повідомили рятувальники.
    До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.

    Загалом залучено 50 осіб та 7 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 20 осіб та 6 одиниці техніки.

    Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів.

    Після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

    За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

    Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.

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