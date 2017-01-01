На шахті, де стався вибух, піднято на поверхню всіх гірників

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Працівники гірничорятувальної служби, які працюють на шахті «Степова»

До рятувальних робіт на шахті залучено 50 осіб

Станом на 15:30, всіх гірників, які працювали на шахті № 10 «Степова» ВАТ «ЛьвівВугілля» в момент вибуху, піднято на поверхню. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як відомо, на шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 гірників з травмами піднято на поверхню.

«Станом на 15:30 всіх гірників піднято на поверхню», - повідомили рятувальники.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.

Загалом залучено 50 осіб та 7 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 20 осіб та 6 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів.

Після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.