На шахті у Донецькій області загинув 21-річний гірник

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Машиніст підземних установок виконував роботи підвищеної небезпеки

У понеділок, 15 травня, на Донеччині загинув співробітник підрозділу шахти «Центральна» ДП «Мирноградвугілля».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Машиніст підземних установок виконував роботи підвищеної небезпеки, надані йому відповідно до наряду, під час яких отримав смертельне травмування.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На теперішній час на шахті працює слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі 21-річного шахтаря.

Нагадаємо, на підприємствах «Арселор МітталСтіл» почалися масові акції протесту. 11 травня на шахтах в Кривому Розі дружини разом з дітьми, протестуючих гірників, та іншими родичами та близькими перекрили під'їзні колії до підприємств та шахт та зупинили цим відвантаження продукції.