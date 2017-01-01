На Шахті ім. Засядька в окупованому Донецьку під землею заблоковано 203 гірники

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Через обстріли шахту повністю знеструмлено та зупинено її роботу

В окупованому Донецьку знеструмлено Шахту імені Засядька – під землею опинилися заблокованими 203 гірники. Про це повідомили в прес-службі шахти та «міністерстві оборони» самопроголошеної «ДНР» вранці у вівторок, 31 січня.

«Внаслідок артобстрілів пошкоджена електропідстанція Шахти ім. О.Ф. Засядька, шахту повністю знеструмлено та зупинено її роботу. 203 шахтарі перебувають під землею, четверо – у стволі», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили «Інтерфаксу» в прес-службі «МНС ДНР», зараз намагаються перепідключити генератор, аби вивести гірників на поверхню. За даними бойовиків, шахта виявилася знеструмленою через влучання снаряда в підстанцію поруч із нею. При цьому терористи, які третій день поспіль штурмують Авдіївку та передмістя Донецька стверджують, що снаряд «прилетів» з українських позицій.

Раніше в штабі АТО повідомили, що минулої доби позиції українських військових обстріляли 71 раз.

У мережі також з'явилося відео, як бойовики з «Градів» у Донецьку обстрілюють позиції ЗСУ.