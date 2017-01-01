На сході України школярів вчать, що «Путін - геніальний правитель»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В українських підручниках знайшли кремлівську пропаганду

У деяких школах в східних областях України дітей продовжують зомбувати кремлівською пропагандою за допомогою підручника «Країнознавство. Росія».

Про це повідомляє сайт «ТЕКСТИ.org.ua».

Відзначається, що ще понад 10 років тому російські діячі знайшли спільну мову з Міністерством освіти України та головами обласних держадміністрацій.

В результаті цього в 2006 році тодішній глава відомства подарував пропагандистським підручникам гриф «схвалено Міністерством освіти та науки України».

Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що всупереч російській агресії проти України, цю книгу не вилучили зі шкіл і не заборонили. Зокрема, ці книги виявили в спецшколі в Харкові.

«Під виглядом просвітницької літератури спонсори втиснули в книги концепцію «русского мира»: «російська мова - велика і потужна», «Росія - потужна країна»; «українська, російська та білоруська народ - родинні та повинні розвиватися тільки разом», «Володимир Путін - геніальний правитель». Поширити в школах десятки тисяч підручників, насичених ідеями «русского мира», без підтримки державних органів влади було б неможливо», - наголошується в статті.

У СБУ вважають, що подібна література - це прояв практики підготовки населення до входження до складу іншої держави в статусі автономії. Це в міжнародному праві класифікується як сепаратизм.