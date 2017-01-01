На сході України вдарять морози до -8 градусів
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У п'ятницю в Києві без опадів
У п'ятницю, 31 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +10...+16 градусів.
У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері у Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, у Сумській і Чернігівській областях -3...-8 градусів, удень +6...+14 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, удень +6...+14 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, вдень +4...+10 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, вдень +7...+13 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +8...+13 градусів.