На сході України вдарять морози до -8 градусів

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Заморозки очікуються на сході країни

У п'ятницю в Києві без опадів

У п'ятницю, 31 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +10...+16 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері у Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, у Сумській і Чернігівській областях -3...-8 градусів, удень +6...+14 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, удень +6...+14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, вдень +4...+10 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, вдень +7...+13 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +8...+13 градусів.