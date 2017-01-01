На Сході України відбуваються важчі злочини, ніж тероризм, на якому наполягає у Гаазі Україна, - юрист-міжнародник

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Кирило Коротєєв

Кирило Коротєєв припускає, що в зоні АТО є набагато важчі порушення бойовиками міжнародного права – злочини проти людяності та воєнні злочини

Юридичний директор міжнародного правозахисного центру «Меморіал», росіянин Кирило Коротєєв вважає, що Україна кваліфікує злочини бойовиків в Гаазі як тероризм тільки тому, що є привід говорити про тероризм.

Таку думку юрист висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Наявність збройного конфлікту сама по собі не виключає застосування положень, що забороняють тероризм. Інше питання, чи є ті або інші дії тероризмом, воєнним злочином чи злочином проти людяності? Це питання є набагато серйознішим, ніж питання застосування Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Проблема української позиції в тому, що вона не досліджує, як усі вищеназвані факти кваліфікуються з точки зору міжнародного права. Виходить, що Україна їх кваліфікує як тероризм тільки тому, що є привід говорити про тероризм», - зазначив Коротєєв.

Також він вважає, що насправді у вищевказаній ситуації можуть бути набагато важчі порушення міжнародного права – злочини проти людяності, можуть бути воєнні злочини.

Адекватною реакцією, за версією юриста-міжнародника, буде індивідуальне кримінальне переслідування, причому не тільки українськими судами, а й судами інших держав.

«Я кажу про те, що імена, прізвища, дати, факти можуть і так вже бути відомі. Питання в тому, чи є всі ці факти тероризмом чи все-таки воєнними злочинами, або злочинами проти людяності, або тортурами? Це ключове питання, якщо ми говоримо про схід України. У мене є відчуття, що Україна ставить віз попереду коня. Кінь – це правильна юридична кваліфікація фактів з міжнародного права (тероризм, воєнні злочини, тортури), а віз – відповідний міжнародний або національний орган, який встановить порушення норм і визначить адекватне відшкодування за встановлені порушення», - стверджує Коротєєв.

Юридичний директор «Меморіалу» також вважає, що Україна в Гаазі робить ту ж помилку, яку зробила Грузія у справі проти Росії