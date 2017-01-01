На Сицилії стартував саміт G7

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Саміт Великої Сімки- 2017

Це буде найскладніший саміт Великої сімки за багато років, заявив голова Ради ЄС Дональд Туск

Лідери Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії й США на дводенному саміті, який стартував сьогодні італійському м. Таорміна, повинні провести переговори, що стосуються питань тероризму, світової економіки і клімату. Про це пише Reuters.

Зокрема, учасники Саміту планують обговорити події в Сириии Північної Кореї.

Очікується, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн світу на саміті G7 будуть складними.

Так, вчора Трамп в Брюсселі на зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, розкритикував союзників по НАТО і засудив торговельну політику Німеччини. Трамп, зокрема, дав сигнал, що він може зробити кроки по обмеженню продажу німецьких автомобілів в США. Крім того, відомо, що Трамп загрожує вивести Сполучені Штати з угоди про клімат 2015 року, укладеної в Парижі в 2015 році. Лідери G7 намагаються переконати його не робити цього.

«Ми зібралися тут в Таорміні, щоб обговорити найбільш тяжкі міжнародні проблеми. Без сумнівів, це буде найбільш складний саміт сімки за багато років. Не секрет, що лідери, які зустрічаються сьогодні, мають різні підходи по таким темам, як зміни клімату і торгівля. Але наша роль полягає в тому, щоб ЄС зберігав єдність сімки по всім напрямкам», — заявив глава Ради ЄС Дональд Туск напередодні саміту.

Трамп відвідує свій перший великий міжнародний саміт, але він - не єдиний новачок G7. Вперше учасниками Саміту стануть також президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Паоло Джентилони і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

До країн, що входять в Велику сімку, також приєднаються представники Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду та делегації з Кенії, Нігеру, Тунісу, Нігерії, Ефіопії.

Очікується, що сьогодні лідери G7 опублікують окрему заяву про тероризм, а в суботу буде опубліковане офіційне комюніке.