  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа

    • Сьогодні, 11:29
    • Розсилка
    Пожежа у складських приміщеннях у Києві
    Пожежа у складських приміщеннях у Києві

    Пожежа виникла на третьому поверсі 4-поверхового складського приміщення

    Сьогодні, 25 травня, у складських приміщеннях на вул. Червоноткацька в Деснянському районі Києва сталася пожежа.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку м. Києва о 9:43.

    Після прибуття на місце пригоди пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що пожежа виникла на третьому поверсі 4-поверхового складського приміщення.

    Триває ліквідація пожежі.

    Інформація уточнюється.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа
    На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа
    На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа
    На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа
    На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа

    Читайте також
    пожежа Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ