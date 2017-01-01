На складах у Дарницькому районі столиці масштабна пожежа

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Пожежа у складських приміщеннях у Києві

Пожежа виникла на третьому поверсі 4-поверхового складського приміщення

Сьогодні, 25 травня, у складських приміщеннях на вул. Червоноткацька в Деснянському районі Києва сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку м. Києва о 9:43.

Після прибуття на місце пригоди пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що пожежа виникла на третьому поверсі 4-поверхового складського приміщення.

Триває ліквідація пожежі.

Інформація уточнюється.