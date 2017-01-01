На сьогодні в Україні немає критично малих запасів вугілля, – міністр
- Сьогодні, 03:57
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Україна в день спалює близько 85-100 тис. тон вугілляНа сьогодні в Україні немає критично малих запасів вугілля на енергетичних підприємствах.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.
«По об’єднаній енергосистемі у нас немає критично малих (запасів вугілля, – ред.). Але, щоб було зрозуміло, про який об’єм йде мова: Україна в день спалює близько 85-100 тис. тон вугілля. 40 тис. з цих тон антрацитова група. Тому ці заходи, які зроблені, надзвичайний стан, зроблені з тією метою, щоб мінімізувати використання антрацитової групи вугілля на генеруючих станціях», – зазначив він.
Нагадаємо, 15 лютого Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергетичній системі України.
Як відомо, в Україні вже третій тиждень триває блокада залізничних шляхів, якими поставляється вугілля з окупованих територій Донбасу.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить альтернативи постачанню вугілля з підприємств на окупованому Донбасі для того, щоб забезпечити теплопостачання.
Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
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