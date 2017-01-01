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    На станції метро «Хрещатик» шукають вибухівку

    • Сьогодні, 17:23
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    Станція метро &laquo;Хрещатик&raquo;
    Станція метро «Хрещатик»

    Станція закрита на вхід та вихід пасажирів

    У Києві станція метро «Хрещатик» закрита на вхід та вихід через дзвінок про мінування. Про це йдеться в повідомленні «Київського метрополітену» на сторінці у Facebook.

    «Увага! Станція «Хрещатик» зачинена на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування. Також не працює пересадка», — йдеться в повідомленні.

    Варто зазначити, що наразі в метрополітені вже розпочалася година пік, адже певна кількість киян закінчує свою роботу та вирушає по домівках.

    Нагадаємо, на станції метро «Вокзальна» було затримали чоловіка з арсеналом зброї. Правоохоронці встановили особу зловмисника – це 22-річний уродженець Хмельниччини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідству молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у поїзді, в якому нещодавно їхав.

    Як повідомлялося 21 березня, у Києві під потяг метро потрапив чоловік. 

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