На станції метро «Хрещатик» шукають вибухівку

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Станція метро «Хрещатик»

Станція закрита на вхід та вихід пасажирів

У Києві станція метро «Хрещатик» закрита на вхід та вихід через дзвінок про мінування. Про це йдеться в повідомленні «Київського метрополітену» на сторінці у Facebook.

«Увага! Станція «Хрещатик» зачинена на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування. Також не працює пересадка», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що наразі в метрополітені вже розпочалася година пік, адже певна кількість киян закінчує свою роботу та вирушає по домівках.

Нагадаємо, на станції метро «Вокзальна» було затримали чоловіка з арсеналом зброї. Правоохоронці встановили особу зловмисника – це 22-річний уродженець Хмельниччини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідству молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у поїзді, в якому нещодавно їхав.

Як повідомлялося 21 березня, у Києві під потяг метро потрапив чоловік.