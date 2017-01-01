На станції метро «Вокзальна» затримали чоловіка з арсеналом зброї

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Вилучена у молодика зброя

Слідству молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у поїзді, в якому нещодавно їхав

На станції київського метро «Вокзальна» працівники поліції виявили у підозрілого чоловіка п’ять гранат, дев’ять запалів, димову шашку, 100 патронів і два ножі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Працівник управління поліції метрополітену, який ніс службу на станції метро «Вокзальна», помітив у вестибюлі підозрілого молодика та запросив до кімнати поліції. Під час особистого огляду слідчо-оперативна група виявила у його сумці димову шашку, сотню патронів калібру 7,62 мм, дві гранати Ф-1, три гранати РГД-5, дев’ять запалів та два ножі», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – це 22-річний уродженець Хмельниччини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідству молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у поїзді, в якому нещодавно їхав.

Слідчим відділом управління поліції метрополітену Головного управління Національної поліції у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Вилучені боєприпаси відправлені на експертне дослідження. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.