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    На Старий Новий рік «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги

    • Сьогодні, 16:08
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    Два потяги будуть курсувати у західному напрямку 13 и 14 січня

    «Укрзалізниця» призначила два додаткові потяги з Ужгорода та Чернівців, повідомляється у прес-службі.

    Так, додатковий поїзд № 205/239 Жмеринка – Ужгород – Київ відправиться зі Жмеринки 13 січня о 22:45 та прибуде до Ужгорода 14 січня об 11:03. Поїзд робитиме зупинки, зокрема, у Хмельницькому, Львові, Славському, Мукачеві. Із Ужгорода поїзд відправиться до Києва 14 січня о 20:20 та прибуде до столиці в неділю, 15 січня, о 12:12. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні та вагони класу люкс.

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    Додатковий поїзд № 249/250 Жмеринка – Чернівці – Київ відправиться зі Жмеринки 14 січня о 03:45 та прибуде до Чернівців цього ж дня о 14:55. Поїзд зупинятиметься, зокрема, у Хмельницькому, Тернополі, Львові, Івано-Франківську. Із Чернівців поїзд відправиться 14 січня о 18:09 та прибуде до Києва 15 січня о 10:17. У складі поїзда плацкартні, купейні та вагони класу люкс.

    Як повідомляється, квитки на ці додаткові поїзди вже доступні на онлайн-порталі Укрзалізниці  та в залізничних касах.

    Нагадаємо, що загалом упродовж новорічних свят залізницями України курсували 46 додаткових поїздів. Також було призначено низку додаткових рейсів для графікових поїздів.

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