На статую Свободи вивісили банер «Біженці, ласкаво просимо»

Банер провисів у підніжжя статуї більше години

Невідомі повісили плакат з написом «Біженці, ласкаво просимо» на статуї Свободи в Нью-Йорку. Про це повідомляє NBC New York на своїй сторінці у Twitter.

Зараз поліція розшукує виконавців перфоменсу. Банер довжиною близько шести метрів провисів на стіні біля підніжжя статуї більше години, поки його не зняли. Сама статуя не пошкоджена.

Незадовго до цього президент США Дональд Трамп заявив, що більшість американців підтримують його закон про мігрантів.

Patriots unfurled a massive banner at the foot of Lady Liberty.



When injustice is being perpetuated, we must all stand up#RefugeesWelcome pic.twitter.com/rz3Qtwzqco