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    На статую Свободи вивісили банер «Біженці, ласкаво просимо»

    • Сьогодні, 05:07
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    Банер провисів у підніжжя статуї більше години

    Невідомі повісили плакат з написом «Біженці, ласкаво просимо» на статуї Свободи в Нью-Йорку. Про це повідомляє NBC New York на своїй сторінці у Twitter.

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    Зараз поліція розшукує виконавців перфоменсу. Банер довжиною близько шести метрів провисів на стіні біля підніжжя статуї більше години, поки його не зняли. Сама статуя не пошкоджена.

    Незадовго до цього президент США Дональд Трамп заявив, що більшість американців підтримують його закон про мігрантів.

    Також видання зазначає, що кріплення плакатів на національні пам’ятки в США заборонено законом.

    Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на 90 днів забороняється в'їзд в США для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Судану, Ємену, Лівії та Сомалі.

    Після цього тисячі жителів США вийшли на вулиці, щоб висловити протест рішенню президента закрити кордон для біженців з інших країн. Згодом суд призупинив дію «антимігрантського указу».
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    США Дональд Трамп Нью-Йорк
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