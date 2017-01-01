На столичній Оболоні прорвало тепломережу: 25 будинків залишилися без води
- Сьогодні, 05:24
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Фото: Київ оперативний
Місце прориву мережі
Пошкоджену дорогу перекрили в обидві сторони
У Києві на проспекті Героїв Стадінграда провалився асфальт через те, що прорвало тепломережу.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє «Київ Оперативний».
«Не менш 25 будинків залишилося без води. Дорогу повністю перекрили в обидві сторони. Трубам більше 35 років, хоча за регламентом їх треба було міняти років 10 тому», - йдеться в повідомленні.
За інформацією ЗМІ, над вирішення надзвичайної ситуації працюють відповідні служби. Вони прогнозують закінчити роботи до завтрашнього вечора.