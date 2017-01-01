  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На столичній Оболоні прорвало тепломережу: 25 будинків залишилися без води

    • Сьогодні, 05:24
    • Розсилка
    Місце прориву мережі
    Фото: Київ оперативний
    Місце прориву мережі

    Пошкоджену дорогу перекрили в обидві сторони

    У Києві на проспекті Героїв Стадінграда провалився асфальт через те, що прорвало тепломережу.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє «Київ Оперативний».

    «Не менш 25 будинків залишилося без води. Дорогу повністю перекрили в обидві сторони. Трубам більше 35 років, хоча за регламентом їх треба було міняти років 10 тому», - йдеться в повідомленні.

    За інформацією ЗМІ, над вирішення надзвичайної ситуації працюють відповідні служби. Вони прогнозують закінчити роботи до завтрашнього вечора.

    Читайте також
    Київ вода аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ