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    На Сумщині може з’явитись перший в Європі центр конопляної терапії

    • Сьогодні, 09:51
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    За словами мера Глухова, у місті вирощуються коноплі, які допомогають у лікуванні онкхворих

    Через три місяці у місті Глухів Сумської області повинен відкритися перший європейський центр терапії коноплями. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Глухова Мішель Терещенко.

    Так, Терещенко відзначив, що для нього надважливо, аби жителі Сумської області мали гарне здоров'я.

    Водночас, на сьогодні найважливішим викликом є проблема лікування онкохворих людей, адже сеанси хіміотерапії є вкрай дорогими, зауважив він.

    За словами Терещанка, у місті вирощуються коноплі, які допомогають у лікуванні онкхворих. Адже місцевий Інститут конопель здатен виводити сорти конопель без наркотичних речовин.

    Натомість, у таких сортах конопель містяться канабіноїди, які можуть використовуватись для боротьби з раком, склерозом, хворобою Паркінсона та Альцгеймера, відзначив Терещенко.

    «Під час спілкування з інвесторами ми змогли привернути їхню увагу до створення в Глухові першого європейського центру терапії коноплями. Він має відкритись за три місяці, коли буде новий врожай конопель. Це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров'ї», - написав Терещенко.

    Він додав, що вказаний Центр буде більше нагадувати не лікарню, а салон краси, де людям не лише допоможуть у лікуванні, але й дадуть змогу розслабитися та привести себе в гарну форму.

     

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