На Сумщині правоохоронці вилучили у місцевого жителя майже 5 кг наркотиків

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За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить близько 180 тисяч гривень

Працівники оперативно-пошукового відділу Сумської області Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України виявили та вилучили будинку у 44-річного сумчанина майже п’ять кілограмів наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Відзначається, що за цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить близько 180 тисяч гривень.

«У літній кухні, правоохоронці виявили та вилучили два поліетиленові згортки з сухою подрібненою речовиною коричневого кольору, зовні схожа на наркотичний засіб макова солома і три мішки з висушеними головками маку снодійного загальною вагою близько п’яти кілограмів», – йдеться в повідомленні.

Чоловік пояснив поліцейським, що рослини маку він власноруч посадив і виростив у літній період на своїй присадибній ділянці, а зберігав їх виключно для власного споживання.

Вилучені речовини працівники оперативно-пошукового відділу Сумської області Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України направили на експертизу, за результатами якої сумчанину буде висунуто підозру у ч. 3 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів» Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.