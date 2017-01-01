На Сумщині прикордонники затримали бойовика угрупування «Кальміус»

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Викрили бойовика «ДНР» під час здійснення прикордонного контролю поїзда сполученням «Москва-Одеса»

У Сумській області в пункті контролю для залізничного сполучення «Конотоп» прикордонники виявили бойовика терористичного угрупування «Кальміус» так званої ДНР.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначено, що чоловіка, який може бути причетним до діяльності незаконних збройних формувань на сході України, виявили прикордонники Сумського загону вранці 1 квітня 2017 року.

«Викрили цього громадянина під час здійснення прикордонного контролю поїзда сполученням «Москва-Одеса», оскільки відносно нього була попередня інформація уповноважених державних правоохоронних органів.

У ході проведення фільтраційних заходів попередньо встановлено, що чоловік проходив службу в незаконному збройному формуванні, так званому угрупуванні «Кальміус», в якості кулеметника», – йдеться в повідомленні.

Наразі 33-річного громадянина передано співробітникам відповідних правоохоронних органів для проведення подальших перевірок. За даними Служби безпеки України, нині вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, раніше співробітники Держприкордонслужби затримали на кордоні з Росією двох громадян України, які можуть бути причетні до діяльності незаконних збройних формувань на території окупованого Донбасу.