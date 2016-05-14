На Сумщині прокуратура перевіряє факти катування пацієнтів обласної психлікарні

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В Сумській обласній психлікарні тривалий час зберігалась низька температура, пацієнти перебували в неприпустимих умовах

Охтирською місцевою прокуратурою Сумської області розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного заподіяння фізичного та морального страждання пацієнтам Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна психіатрична лікарня №2», що в м.Охтирка.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Встановлено, що в зазначеній медичній установі тривалий час зберігалась низька температура, пацієнти перебували в неприпустимих умовах, що призвело до захворювання п'яти осіб на пневмонію. До ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.127 (катування) КК України», - розповіла Науменко.

Подальше досудове розслідування доручене Охтирському відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Наразі проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямований на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Санкція статті, за якою розпочато кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Як повідомлялося, у селі Високе Охтирського району пацієнти психіатричної лікарні утримувалися при температурі +9 градусів. Керівництво обласного управління охорони здоров'я запропонувало перевести їх в інший медичний заклад такого ж профілю, однак персонал лікарні перешкоджав цьому, тому з неї вдалося вивезти лише частину хворих.

Джерело: Укрінформ