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    На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії

    • Сьогодні, 20:56
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    Наркотики
    Наркотики

    Один з керівників колонії за гроші передав засудженим наркотики

    У Шостці на Сумщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та працівниками пенітенціарної служби викрила протиправну діяльність одного з керівників виправної колонії, який за гроші систематично передавав засудженим наркотики та психотропи. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час занесення на територію виправної установи чергової «посилки» із канабісом, ацетильованим опієм та амфетаміном.

    «Щоб уникнути викриття, «перевертень» намагався зачинитися в приміщенні колонії», - повідомляють у СБУ.

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    На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії
    На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії
    На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

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