На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії
- Сьогодні, 20:56
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Розсилка
Наркотики
Один з керівників колонії за гроші передав засудженим наркотики
У Шостці на Сумщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та працівниками пенітенціарної служби викрила протиправну діяльність одного з керівників виправної колонії, який за гроші систематично передавав засудженим наркотики та психотропи. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час занесення на територію виправної установи чергової «посилки» із канабісом, ацетильованим опієм та амфетаміном.
«Щоб уникнути викриття, «перевертень» намагався зачинитися в приміщенні колонії», - повідомляють у СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.