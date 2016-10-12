На Сумщині таємно розвантажили 15 вантажівок із львівським сміттям

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На території Сумської області таємно розвантажилися не дві, а 15 вантажівок зі львівським сміттям

Сміття, яке завезли до Сумської області зі Львову, було значно більше. Про це під час брифінгу в обласній прокуратурі повідомив начальник управління наглядового органу Олег Ткаленко.

«На території Сумщини без дозволу розвантажилися не дві, а 15 вантажівок з львівськими номерами, наповнених сміттям. В рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження вже проведені обшуки в офісі однієї з львівських структур», - зазначив Ткаленко.

Де саме і хто до цього причетний він не повідомив, посилаючись на таємницю слідства, пообіцявши детально розповісти про результати слідства, коли справу буде передано до суду.

Як повідомлялося раніше, 30 жовтня 2016 року поліцейськими було затримано дві вантажівки МАН, завантажені відходами загальною вагою у 100 тонн, які прямували в місто Глухів зі Львова.

Пізніше, 5 грудня 2016 року, на території Коржівської сільської ради Роменського району було виявлено ще 250 кубометрів відходів львівського походження, які залишили чотири вантажівки. Одну з них правоохоронці затримали по гарячих слідах у Лохвицькому районі Полтавської області.

Водій, мешканець Львова, зізнався у скоєному злочині.

Нагадаємо, у Львові триває сміттєвий колапс – на сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим обсягом твердих побутових відходів.

Джерело: Укрінформ