На сумщині в школі отруїлося 63 особи
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У стаціонарі з діагнозом «харчове бактеріальне отруєння» перебуває п'ять осіб
Попередня версія – золотистий стафілокок
У Конотопі, Сумська область, через масове отруєння захворіло 63 особи. Про це повідомив головний лікар Конотопської ЦРЛ Володимир Носач, передає 05447.com.ua.
За його словами, всі потерпілі – зі школи №3 м. Конотоп. Серед них 58 дітей та п'ятеро дорослих.
На лікуванні у стаціонарі з діагнозом «харчове бактеріальне отруєння» перебуває п'ять осіб, їхній стан задовільний, без ускладнень.
8 квітня медпрацівники оглянули всіх хворих і контактних осіб, взяли бакпосіви. Попередня версія – золотистий стафілокок.
Раніше «Главком» повідомляв, що на Харківщині троє дітей отруїлися таблетками.