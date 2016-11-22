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    На сумщині в школі отруїлося 63 особи

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    У стаціонарі з діагнозом&nbsp;&laquo;харчове бактеріальне отруєння&raquo;&nbsp;перебуває п'ять осіб
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    У стаціонарі з діагнозом «харчове бактеріальне отруєння» перебуває п'ять осіб

    Попередня версія – золотистий стафілокок

    У Конотопі, Сумська область, через масове отруєння захворіло 63 особи. Про це повідомив головний лікар Конотопської ЦРЛ Володимир Носач, передає 05447.com.ua.
     
    За його словами, всі потерпілі – зі школи №3 м. Конотоп. Серед них 58 дітей та п'ятеро дорослих.
    На лікуванні у стаціонарі з діагнозом «харчове бактеріальне отруєння» перебуває п'ять осіб, їхній стан задовільний, без ускладнень.
     
    8 квітня медпрацівники оглянули всіх хворих і контактних осіб, взяли бакпосіви. Попередня версія – золотистий стафілокок.
    Раніше «Главком» повідомляв, що на Харківщині троє дітей отруїлися таблетками.
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