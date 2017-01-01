На супутниках Юпітера і Сатурна знайшли умови для існування життя, - NASA

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Висновки вчених засновані на даних космічних апаратів Hubble і Cassini

На супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя. Про це на прес-конференції повідомили дослідники NASA.

«Ми зробили великий крок вперед у розумінні того, як розташовані океани в Сонячній системі. Ми шукали воду в першу чергу на Марсі, але виявилося, що ми знайдемо дивовижні океани, які розташовані глибоко під поверхнею планети», – розповіли вчені.

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Спостереженнями за супутниками Юпітера і Сатурна присвятили кілька місій NASA.

Космічний телескоп Hubble показав, що на самому теплому ділянці поверхні супутника Європа з'явився водяний шлейф.

За допомогою космічного апарату Cassini виявили безліч молекул водню в струменях води, що піднімаються з переломів на крижаній поверхні Енцелада.

Європа – один з шести супутників Юпітера, який входить у число чотирьох найбільших (Галилеевы супутники). Він практично можна порівняти з розміром Місяця – його діаметр дорівнює 3122 км.

Енцелад – шостий за розміром супутник Сатурна, його діаметр становить близько 500 км.