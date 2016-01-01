На Світлодарській дузі в полоні загинули троє українських бійців, - волонтер
- Сьогодні, 06:33
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Провести обмін не вдалося,зазначив КабакаєвНа Світлодарской дузі поблизу Дебальцеве Донецької області загинули ще троє українських військовослужбовців. Про це повідомив волонтер та координатор проекту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв на своїй сторінці в Facebook.
«Двоє були на полі, їх забрали чи то місцеві бойовики, чи то найманці з РФ, поки невідомо. Бійці були поранені, їх зняли на відео і передали нашим, як підтвердження того, що вони у супротивника. Внесу поправку: противник гідний поваги, а ці – ні. Провести обмін не вдалося, ворог не захотів, і наші не знайшли, з ким говорити. Там кожен – командир, і знайти відповідального за зупинку вогню було нереально. Потім їх перевезли у Дебальцеве, знущалися і катували. В результаті вбили. Звірячі фото з тортурами і тілами відразу прислали нам, як підтвердження того, що вони «200-е», – написав Кабакаев.
Він зазначив, що ще один український військовий вважався зниклим без вісті.
«Ми подали запит – і виявилося, що за даними бойовиків, він у полоні, але підтвердження ми не знайшли. Кілька годин тому третій опинився у нас. Кілька пострілів в голову», – заявив Кабакаєв.