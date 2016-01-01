На Світлодарській дузі військові зайняли вигідні вогневі позиції бойовиків — штаб

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З тих позицій, які зайняли українські військові, бойовики постійно вели вогонь з артилерії

Позиції, які нещодавно зайняли українські військові в районі Світлодарської дуги під Дебальцевим, вигідні українській стороні, бо раніше бойовики вели звідти вогонь.

Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі Громадського.

«Ці позиції значно далі, ніж були наші крайні позиції до цього. Справа в тому, що тим, що зайняли наші військові ці позиції, вони врятували життя багатьом військовим. Тому, що саме з тих позицій, які вони зайняли, бойовики постійно вели вогонь з артилерії, заборонених Мінськими домовленостями мінометів», — сказав Матюхін.

Він також наголосив, що бойовикам були вигідні ці позиції, бо сепаратисти могли обстрілювати з них українських військових без втрат у своїх лавах.

«Зараз наші військові зайняли ці позиції», — підкреслив речник штабу АТО.