На Світлодарській дузі взяли в полон бійця ГРУ ЗС Росії, – журналіст

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Пораненого терориста знайшли військові медики

Українські військові взяли в полон одного з бойовиків російсько-терористичних військ на Світлодарській дузі. За попередніми даними, він є російським кадровим військовим.

Про це у себе в блозі повідомив військовий журналіст Роман Бочкала.

Журналіст розповів, що пораненого терориста знайшли військові медики. «Він був поранений, був у формі типу «гірка», без військових розпізнавальних знаків», – повідомив Бочкала.

Він також зазначив, що є всі підстави вважати, що взятий в полон є співробітником російського ГРУ або ж ЗС Росії, проте ця інформація наразі уточнюється.

На початку бойовик представився під прізвищем Морозов, проте пізніше з’ясувалося, що його справжнє прізвище Ляпін. «Є підстави вважати, що він не просто сепаратист, а розвідник, громадянин Росії і має відношення до російського ГРУ або збройних сил Росії. Зараз ця інформація встановлюється», – написав журналіст.