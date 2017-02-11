На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,6 балів

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Повідомляється про 4 загиблих

У результаті потужного землетрусу, що стався 11 лютого на Тайвані, загинули 4 людини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Sina.

Повідомляється, що в результаті землетрусу, що стався в ніч з п'ятниці на суботу, близько 50 тис. домогосподарств залишилися без електрики. Підземні поштовхи магнітудою 5,6 були зафіксовані в 11 км на північний захід від міста Тайнань, осередок землетрусу залягав на глибині близько 18 км.

Зараз подача електроенергії відновлена. Адміністрація міста закликає населення бути пильними у зв'язку з високою ймовірністю нових поштовхів.

Як повідомлялося, потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався напередодні ввечері і на Філіппінах. Понад 100 людей зазнали поранень. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики та водопостачання. За попередніми даними, 4 людей загинули, повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів приблизно в 13 км на схід від міста Сурігао.



