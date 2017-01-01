На тенісному матчі між США та Німеччиною увімкнули гімн Третього рейху

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Німецькі тенісистки

Американська сторона вже вибачилась за непорозуміння

Асоціація тенісу Сполучених Штатів Америки принесла свої вибачення після того, як на матчі Кубка Федерації між командами США і Німеччини була виконана стара версія німецького гімну, яка починається зі слів «Німеччина понад усе». Про це повідомляє ВВС.

«Цей епізод абсолютно обурливий і образливий, - заявила німецька тенісистка Андреа Петкович. - Це найгірше, що зі мною відбувалося, особливо на Кубку Федерації».

«Пісня про Німеччину» стала офіційним гімном Веймарської республіки в 1920-х роках, проте після Другої світової війни її перший куплет зі словами «Німеччина понад усе» став виключатися при виконанні німецького гімну, який починається тепер з третього куплету.

У заяві американської тенісної асоціації стверджується, що вони щиро жалкують стосовно виконання старої версії гімну і приносять вибачення спортсменам і вболівальникам. У заяві підкреслюється, що ця помилка не повториться.

Кубок Федерацій є найбільшим міжнародним командним змаганням в жіночому тенісі. Матч між Петкович і американкою Ризик завершився перемогою представниці США з рахунком 7-6, 6-2.

Нагадаємо, що сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено розібралася з тенісисткою збірної Австралії Дариною Гаврилової і принесла нашій збірній третю перемогу на австралійками.Тепер наша команда буде грати в плей-офф за вихід до Світової групи.