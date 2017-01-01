На території київського заводу сталася пожежа

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Пожежа у промзоні між станцією метро «Видубичі» і Дніпром

Постраждалих в результаті пожежі немає

У суботу ввечері сталася пожежа в складському приміщенні на території київського заводу по вулиці Будіндустрії, 7 (промзона між станцією метро «Видубичі» і Дніпром).

Прес-служба ДСНС повідомляє, що загоряння сталося на двоповерховому складі, де зберігалися покрівельні матеріали (бітумна черепиця, ондулін, руберойд та інші). Пожежа почалася на горищі і поширилася на дах.

Локалізувати вогонь вдалося до 21:13 через дві години після надходження сигналу про пожежу, а повністю загасити - ще через 13 хвилин.

На місці пожежі задіяли 52 людей і 13 основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Постраждалих немає.