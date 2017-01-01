На території маріупольської школи знайшли боєприпаси
- Сьогодні, 16:14
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Грантату і патрони побачили у траві співробітники поліції, які разом з директором школи оглядали територію перед висадкою дерев
В Маріуполі поліцейські знайшли гранату та патрони на території школи.
Про це повідомили у прес-службі Центрального відділу поліції Маріуполя.
Вибухонебезпечні предмети побачили у траві співробітники Приморського відділення поліції, які разом з директором навчального закладу оглядали територію перед висадкою дерев на шкільному дворі.
Місце терміново було оточено та ретельно обстежено. Наразі боєприпаси вилучені, загрози немає.
Граната Ф-1 та 84 патрони калібром 5,45 мм знаходилися на відстані близько 40 м від школи.
Арсенал було вилучено. Крім того, поліцейські обстежили всю пришкільну територію. Інших небезпечних предметів не виявлено.
Походження боєприпасів встановлюється. Проводиться перевірка.