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    На території маріупольської школи знайшли боєприпаси

    • Сьогодні, 16:14
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    Грантату і патрони побачили у траві співробітники поліції, які разом з директором школи оглядали територію перед висадкою дерев

    В Маріуполі поліцейські знайшли гранату та патрони на території школи.

    Про це повідомили у прес-службі Центрального відділу поліції Маріуполя.

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    Вибухонебезпечні предмети побачили у траві співробітники Приморського відділення поліції, які разом з директором навчального закладу оглядали територію перед висадкою дерев на шкільному дворі.

    Місце терміново було оточено та ретельно обстежено. Наразі боєприпаси вилучені, загрози немає.

    Граната Ф-1 та 84 патрони калібром 5,45 мм знаходилися на відстані близько 40 м від школи.

    Арсенал було вилучено. Крім того, поліцейські обстежили всю пришкільну територію. Інших небезпечних предметів не виявлено.

    Походження боєприпасів встановлюється. Проводиться перевірка.

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