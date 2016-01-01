На території посольства РФ у Дамаску вибухнула міна
- 29 Грудня, 20:09
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Розсилка
Посольство РФ у Сирії
Вибух міни завдав незначних матеріальних збитків
На території посольства Росії в Дамаску (Сирія) біля входу до консульського відділу вибухнула міна. Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.
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«У другій половині дня 29 грудня міна, що була випущена з району, який контролюється бойовиками в передмісті Дамаска, потрапила на територію Посольства Росії біля входу до консульського відділу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вибух міни завдав незначних матеріальних збитків. Постраждалих немає.
Як повідомлялося, у середу, 28 грудня, посольство Росії в Сирії обстріляли двічі за день.