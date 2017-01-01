На Тернопільщині депутат створив інтернет-бордель з школярками

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Депутату інкримінують одразу 4 статті Кримінального кодексу

На Тернопільщині у селі Почапинці депутат організував власний інтернет-бордель.

Про це повідомляє портал 0352.

«Майбутніми повіями ставали закохані у нього дівчата, яких чоловік знаходив у соціальних мережах. Своїм жертвам сутенер представлявся бізнесменом і казав, що хоче одружитися, а також просив у них інтимні фото», – йдеться у повідомленні.

За словами старшого оперуповноваженого в Тернопільській області Олександра Буняка, після того як чоловік отримував бажане фото, він погрожував оприлюднити інтимні світлини. Щоб цього не трапилось, депутат примушував дівчат займатися проституцією.

«Кошти, які надходили, вони віддавали вказаному громадянину. Година таких послуг коштувала від 600 до 1000 гривень. Надавали вказані послуги вони в готелях міста Тернопіль», – розповів Буняк.

Останньою жертвою депутата-сутенера стала 15-річна школярка з міста Дубно, що на Рівненщині. Вона відмовилася ставати повією і чоловік оприлюднив фото дівчини. Справа одразу ж набула розголосу, нею зайнялася поліція. Наразі правоохоронцям відомі чотири його жертви.

Депутату інкримінують одразу 4 статті Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під домашнім арештом.