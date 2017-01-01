На Тернопільщині облаштують тимчасовий полігон для львівського сміття

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Сміття у Львові

З бюджету Львова вже готуються виділити 12,8 млн грн

Львівська міська рада виділить ТОВ «Європейський екологічний альянс» 12,8 млн грн на облаштування ділянки для тимчасового складування твердих побутових відходів у Тернопільській області.

Відповідне рішення у вівторок, 30 травня, підтримали депутати інженерної комісії Львівської міської ради, повідомляє Zaxid.net.

«У січні на сесії міської ради була прийнята ухвала про критичну ситуацію, яка склалась у Львові через неможливість вивозу ТПВ. Одним з пунктів цієї ухвали було надати можливості ЛКП «Львівспецкомунтранс» укладати угоди про спільну діяльність пов’язану із вивезенням ТПВ за погодженням умов договору із профільною інженерною комісією. До юридичного департаменту звернулось ЛКП «Львівспецкомунтранс» з проектом договору з ТОВ «Європейський екологічний альянс». Умови договору передбачають будівництво об’єкта тимчасового складування ТПВ з використанням пресування на земельній ділянці за межею населеного пункту у Тернопільській області», – доповіла на засіданні комісії начальниця юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич.

За її словами, зараз ця земельна ділянка площею 6 га не є пристосованою для складування ТПВ. Для облаштування місця для складування ТПВ на цій ділянці потрібно 12, 8 млн грн, виділення яких погодили депутати інженерної комісії.

Пайонкевич зазначила, що це рішення не будуть виносити на сесію Львівської міської ради, оскільки депутати уже підтримали ухвалу у січні, а зараз йдеться лише про технічну угоду.

До слова, у вівторок під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО.