На Тернопільщині очікують підвищення води в річках

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Впродовж 8-9 лютого на Дністрі в ділянці Заліщики-Рухотин зберігатиметься небезпека утворень заторних скупчень льоду з різким підвищенням рівнів води

8 лютого на дорогах Тернополя та області — ожеледиця. Місцями пориви східного вітру 15-20 м/с, хуртовини. Вночі місцями сильний сніг.

Про це інформує начальник Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Степан Софінський.

Крім того, впродовж 8-9 лютого на Дністрі в ділянці Заліщики-Рухотин зберігатиметься небезпека утворень заторних скупчень льоду з різким підвищенням рівнів води орієнтовно на 1-2,5 м.