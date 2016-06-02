На Тернопільщині очікують підвищення води в річках
- Сьогодні, 06:14
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Впродовж 8-9 лютого на Дністрі в ділянці Заліщики-Рухотин зберігатиметься небезпека утворень заторних скупчень льоду з різким підвищенням рівнів води
8 лютого на дорогах Тернополя та області — ожеледиця. Місцями пориви східного вітру 15-20 м/с, хуртовини. Вночі місцями сильний сніг.
Про це інформує начальник Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Степан Софінський.
Крім того, впродовж 8-9 лютого на Дністрі в ділянці Заліщики-Рухотин зберігатиметься небезпека утворень заторних скупчень льоду з різким підвищенням рівнів води орієнтовно на 1-2,5 м.