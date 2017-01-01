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    На Тернопільщині пам’ятник Хмельницькому позбувся булави

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    Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Збаражі
    Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Збаражі

    Пошкоджену булаву поліцейські знайшли біля постаменту та передали працівникам музею

    На Тернопільщині потребує реставрації пам’ятник Богданові Хмельницькому в Збаражі. Через руйнування в монумента відвалилася булава.

    Як повідомили у секторі комунікації обласного управління поліції, напередодні на місцевих сайтах і в соціальних мережах з’явилася інформація, що пам’ятник Хмельницькому пошкодили вандали. Користувачі соцмереж вказували, що на постаменті у гетьмана відсутня булава.

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    Збаразькі правоохоронці перевірили інформацію і умисного нівечення пам’ятника не виявили – відбулося природне руйнування кам’яної породи.

    Пошкоджену булаву поліцейські знайшли біля постаменту та передали працівникам музею.

    Сам постамент, за висновками експертів, необхідно реставрувати. 

    Джерело: zik.ua
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