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    На Тернопільщині СБУ перекрила канал поставок наркотиків до колонії

    • Сьогодні, 05:37
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    Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із наркотиками

    Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками оперативної частини Копичинської виправної колонії перекрили канал поставок до установи наркотиків.

    Правоохоронці встановили, що двоє керівників структурних підрозділів колонії погодилися поставляти одному з засуджених наркотики та мобільні телефони для перепродажу.

    Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі засудженому мобільного телефона із зарядним пристроєм, в якому були приховані подрібнені у порошок кілька таблеток психотропного препарату «Субітекс».

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

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    На Тернопільщині СБУ перекрила канал поставок наркотиків до колонії
    На Тернопільщині СБУ перекрила канал поставок наркотиків до колонії
    На Тернопільщині СБУ перекрила канал поставок наркотиків до колонії

    СБУ наркотики
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