На Тернопільщині через обвал балкона постраждало двоє людей

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На момент руйнування на балконі перебувало четверо місцевих жителів, двоє з яких впали з конструкції

У місті Бережани на Тернопільщині двоє людей дістали травми різної тяжкості внаслідок обвалу балкона старовинної будівлі, передає прес-служба ДСНС області.

«В місті Бережани на вул. Академічній у старовинному двоповерховому житловому будинку стався обвал міжповерхового балкона. На момент руйнування на балконі перебувало четверо місцевих жителів, двоє з яких впали з конструкції, дістали травми різної тяжкості та шпиталізовані до Бережанської ЦРЛ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обвалу існувала загроза руйнування будинку та інженерних комунікацій, однак рятувальники ліквідували загрозу.

Взагалі до робіт було залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.