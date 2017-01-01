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    На Тернопільщині через обвал балкона постраждало двоє людей

    • Сьогодні, 17:17
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    На момент руйнування на балконі перебувало четверо місцевих жителів, двоє з яких впали з конструкції

    У місті Бережани на Тернопільщині двоє людей дістали травми різної тяжкості внаслідок обвалу балкона старовинної будівлі, передає прес-служба ДСНС області.

    «В місті Бережани на вул. Академічній у старовинному двоповерховому житловому будинку стався обвал міжповерхового балкона. На момент руйнування на балконі перебувало четверо місцевих жителів, двоє з яких впали з конструкції, дістали травми різної тяжкості та шпиталізовані до Бережанської ЦРЛ», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок обвалу існувала загроза руйнування будинку та інженерних комунікацій, однак рятувальники ліквідували загрозу.

    Взагалі до робіт було залучено 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

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    На Тернопільщині через обвал балкона постраждало двоє людей
    На Тернопільщині через обвал балкона постраждало двоє людей
    На Тернопільщині через обвал балкона постраждало двоє людей

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